Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.01.2024 01:42

SpaceX Musk'u eleştiren çalışanlarını kovmakla suçlandı

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), roket ve uydu üreticisi SpaceX'i, şirketin üst yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı eleştiren bazı çalışanlarını yasa dışı şekilde işten çıkarmakla suçladı.

SpaceX Musk'u eleştiren çalışanlarını kovmakla suçlandı
[Fotograf: Reuters]

NLRB'nin bölge ofisi tarafından yayımlanan bir şikayette, 2022 yılında SpaceX'i Musk'ın cinsel taciz suçlamalarıyla alay ettiği sosyal medya yorumlarından uzaklaşmaya çağırmaları nedeniyle 8 çalışanın işine son verildiği iddia edildi.

Çalışanlar tarafından dağıtılan mektupta, SpaceX'e taciz politikalarını açıklığa kavuşturması ve bunları tutarlı bir şekilde uygulaması çağrısının da yapıldığı aktarılan şikayette, söz konusu mektubun dağıtılmasının yasa dışı şekilde kısıtlandığı belirtildi.

Şikayette SpaceX ayrıca, çalışanları mektupla ilgili sorgulamak ve benzer faaliyetlerde bulunan işçileri kovma tehdidinde bulunmakla suçlandı.

ETİKETLER
SpaceX Elon Musk ABD
Sıradaki Haber
İsrail Gazze'yi 65 bin ton patlayıcıyla vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:55
Ankara'da palet üretim tesisinde yangın
02:57
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: BAYKAR'a yeni ve ilave bir destek yok
02:35
Karşı şeride geçerek takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
01:58
Adana'da kaybolan çocuk 7 saatlik çalışmayla bulundu
01:36
Mardin’de kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
01:17
İsrail Gazze'yi 65 bin ton patlayıcıyla vurdu
Van Gölü'nde gün batımı
Van Gölü'nde gün batımı
FOTO FOKUS
'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' gişede lider oldu
'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' gişede lider oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ