Puslu 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.12.2023 10:47

ABD Başkanı Biden'ın azil süreci için hazırlanan tasarı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda

ABD Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi, Başkan Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasına ilişkin tasarıyı onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna gönderdi.

ABD Başkanı Biden'ın azil süreci için hazırlanan tasarı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda

Komite, Biden'ın azil sürecinin başlatılması ve başkana yönelik azil maddelerinin belirlenmesi için hazırlanan tasarıyı, 4 Demokrat üyenin "hayır" oyuna karşılık 9 Cumhuriyetçi üyenin "evet" oyuyla kabul etti.

Tasarı böylece, Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna sunulmuş oldu.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise, söz konusu tasarının bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesinin beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, bu tasarının Biden'ın azli için değil, ABD Başkanı'na azil sürecinin başlatılmasına yetki verilmesi için sunulduğuna işaret ederek "Biz siyasi bir karar vermiyoruz. Bu, hukuki bir karar." dedi.

Biden ailesine yönelik soruşturma

Dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, 12 Eylül'de Biden'ın ABD Başkan Yardımcılığı döneminde görevini suistimal ettiğini ve bu vesileyle oğlu Hunter Biden'ın babasının görevini iş ilişkilerinde imtiyaz elde etmek için kullandığını iddia etmişti.

Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'ın aile üyelerinin yurt içi ve dışı iş anlaşmalarından haberdar olduğuna ve bu anlaşmalarda rol oynadığına dair kanıtlar bulduklarını öne sürerek Biden'ın görevden azledilmesi için soruşturma başlatmıştı.

Gözetim Komitesinin ilk azil oturumunda tanıklar ve bazı Cumhuriyetçiler, Başkan'ın herhangi bir suç işleyip işlemediğini belirlemek için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu kaydetmişti.

ETİKETLER
ABD Joe Biden
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze'deki tünellere su salmasıyla ilgili açıklama yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:06
Yapay zeka projelerine 6,7 milyar lira destek verildi
11:02
Kanada, Ukrayna'dan ilhak edilen bölgelerdeki seçimlerde aday olan 30 Rus'a yaptırım uygulayacak
11:01
Kırgızistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
10:57
Deniz ulaşımına "sis" engeli
10:52
İsrail, Cenin'de 3 evi bombalayarak 7 Filistinliyi öldürdü, saldırıda yaralananlar da oldu
10:49
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli yakalandı
TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filminin galası yapıldı
TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filminin galası yapıldı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü şoförünün "yamuk gidiyorum" cevabı ortalığı karıştırdı
İETT otobüsü şoförünün "yamuk gidiyorum" cevabı ortalığı karıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ