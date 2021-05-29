ABD tarihinin en büyük bütçe taleplerinden biri sunuldu.

ABD Başkanı Biden'ın 6 trilyon dolarlık dev bütçe talebinde en büyük pay,

800 milyar dolar ile temiz ve yenilenebilir enerjiye yatırım olarak göze çarpıyor.

Biden, savunma harcamaları için ise 715 milyar dolar harcama yetkisi istiyor.

PKK/YPG'nin de dahil olduğu program için 522 milyon dolar

Savunma harcamalarında terör örgütü PKK/YPG'nin dahil olduğu eğit donat programı için 522 milyon dolar fon ayrılması öngörülüyor.

Savunma harcamaları içerisinde önemli bir yatırım kalemi olarak Çin'e karşı mücadele var.

Dışişleri Bakanlığı için 58,5 milyar dolar bütçe talebi

Bütçe talebi metninde Çin'in stratejik ve konvansiyonel gücünü pekiştirdiği belirtilerek Pasifik Caydırıcılık Fonu'na büyük kaynak ayrılması düşünülüyor.

ABD Başkanı Biden Dışişleri Bakanlığı için ise 58,5 milyar dolarlık bütçe talep ediyor.

Bu, önceki yıla göre diplomasi ve yardım faaliyetlerine ayrılması öngörülen fonda yüzde 10'luk artış anlamına geliyor.

Uzmanlar Biden'ın bütçesinin; düşük enflasyon, artan kamu borcu ve yavaş ekonomik büyümeye işaret ettiğini belirtiyor.

Bütçe talebi Kongre'de yıl sonu yapılacak görüşmelerde oylanacak.