ABD Başkanı Biden Tulsa Katliamı kurbanlarını andı

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde 102 yıl önce katliama uğrayan siyahileri anarak, şunları kaydetti:

"Vahşi bir beyaz üstünlükçü çete tarafından yapılan bir saldırı olan ırkçı Tulsa Katliamı'nın hikayesi çok uzun süredir sessizlikle örtülüyor. Bugün, o gece yaşatılan cehennemi hatırlıyoruz. Siyahiler yaşamını yitirdi ve zenginlikleri yok edildi. Greenwood gibi topluluklar için fırsat yaratma çalışmalarımız devam ediyor."

1921 Tulsa Katliamı

31 Mayıs 1921'de, Tulsa şehrinde ayakkabı boyacısı olarak çalışan 19 yaşındaki siyahi Dick Rowland, asansörde beyaz bir kıza tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haberin şehirde yayılması üzerine Rowland’i linç etmek için karakola gelen yüzlerce beyaz adam ile Rowland’ı korumak için gelen siyahi gruplar arasında çıkan çatışmada 12 kişi hayatını kaybetti ve olaylar kontrolden çıktı.

Silahlı beyaz isyancı kalabalıklar, polisin ve ulusal muhafızların da işbirliğiyle, o zamanlar "Siyahi Wall Street" olarak bilinen siyahilere ait Greenwood iş bölgesi başta olmak üzere siyahilerin iş yerlerine ve mahallelerine saldırdı, gece boyunca yüzlerce iş yeri ve ev yağmalanarak kundaklandı.

Şehirde sıkıyönetim ilan edilirken, olaylarda 300’e yakın siyahinin hayatını kaybettiği, 800’den fazla kişinin yaralandığı, 10 binden fazla siyahinin evsiz kaldığı, bunların bir kısmının Tulsa’yı terk etmek zorunda bırakıldığı belirtildi.

Yerel yetkililerin, olaylarda hayatını kaybedenleri herhangi bir resmi kayıt tutmadan, cenaze merasimleri yasaklanarak alelacele gömdüğü kaydedildi.

ABD'de Tulsa Katliamı'nın üzerinden bir asırdan fazla süre geçmesine rağmen siyahi Amerikalıların maruz kaldığı ayrımcılık ve polis şiddeti önemli bir sorun olmaya devam ediyor.