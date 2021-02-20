Sert kış koşulları nedeniyle zor günler geçiren ABD’de yaklaşık 6 milyon doz aşının sevkiyatında gecikme yaşandı.

Gecikme nedeniyle Michigan’daki Pfizer aşı fabrikasını ziyaret eden ABD başkanı Biden, fabrikada yaklaşık 360 bin doz aşısının muhafaza edildiği "derin dondurucu çiftliği" adı verilen yerde incelemelerde bulundu.

"Derin dondurucu çiftliği" adı verilen aşıların muhafaza edildiği yerde 350 adet derin dondurucu bulunuyor.

"Aşı üretiminin hızlandırılmasına" vurgu

Biden fabrika çalışanlarıyla bir süre sohbet ederek, fabrikadaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Biden’a ziyaretinde Michigan Valisi Gretchen Whitmer ve Pfizer CEO’su Albert Bourla eşlik etti.

ABD Başkanı Biden, aşı fabrikasında yaptığı konuşmada koydukları bu hedefi aşacaklarından emin olduğunu belirterek, aşı üretimi ve dağıtımının hızlandırılmasına dikkat çekti.

[ABD Başkanı Joe Biden Pfizer fabrikasında | Fotoğraf: AP]

ABD Başkanı “Bu krizin ne zaman sona ereceği konusunda size bir tarih veremem. Ama bunu en kısa zamanda sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptığımızı söyleyebilirim. Önümüzdeki Noel geride bıraktığımız Noel’den farklı olacak. Ama bunun garantisini de veremem” diye konuştu.

Aşı dozları 2 katına çıkarılacak

Pfizer’in CEO’su Albert Bourla da yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftalarda ABD’ye haftalık olarak tedarik edilen koronavirüs aşısı dozlarının sayısını iki katına çıkarabilmeyi beklediğini söyledi.

Bourla, üretimi hızlandırmak üzere attıkları adımlar sayesinde aşı üretim süresinin 60 güne indirildiğini ifade etti. ABD’li şirket, Temmuz ayı sonuna kadar ülkeye 300 milyon doz aşı tedarik etmeyi kabul etmişti.