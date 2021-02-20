Çin'in Sichuan eyaletinde kiremit yüklü bir kamyon virajı alamayarak yol kenarında duranların üzerine devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Kazanın yüksek hızdan kaynaklandığı tahmin edilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.