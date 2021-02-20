Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 10:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin’de kamyon devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Çin’de kiremit yüklü kamyon devrildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Çin'in Sichuan eyaletinde kiremit yüklü bir kamyon virajı alamayarak yol kenarında duranların üzerine devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.
Kazanın yüksek hızdan kaynaklandığı tahmin edilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Çin
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