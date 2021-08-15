ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın internet sayfasından yayımlanan yazılı mesajda, mevcut durumda birçok zorlukla mücadele eden Haiti'de meydana gelen "yıkıcı deprem" dolayısıyla bölge halkına taziyelerini sundu.

ABD Başkanı, Saint Luis du Sud bölgesinde meydana gelen depremle ilgili, "Sevdiklerini kaybeden, evlerini veya iş yerlerinin yıkılmasına şahit olan herkese en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. ABD'nin derhal yardım için harekete geçmesine onay verdim ve bu çabayı koordine edecek üst düzey yetkili olarak ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power'ı atadım" sözlerine yer verdi.

Biden, yaralı kurtarma ve maddi hasar değerlendirmeleri için destek vereceklerini, ABD'nin Haiti halkının kalıcı bir dostu olmaya devam edeceğini söyledi.