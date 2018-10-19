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ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Suudi gazeteci Kaşıkçı olayına ilişkin, “Eğer bir gazeteci böylesine bir şiddet sonrasında hayatını kaybediyorsa bunun bir bedeli olacaktır" dedi.

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ABD Başkan Yardımcısı Penceden Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD’nin Colorado eyaletinde katıldığı bir toplantıda, gazetecilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı hakkında hakkındaki sorularını cevapladı.

Pence, şunları kaydetti:

"Dünya bu konuda ne olduğuna dair bir cevap bekliyor. Olayda sorumluluğu olanlar hesap vermeli. Emin olabilirsiniz ki olaya dair bilgileri bir araya getireceğiz ve Başkan Donald Trump kararını verecek. Eğer bir gazeteci böylesine bir şiddet sonrasında hayatını kaybediyorsa bu özgür ve bağımsız basın adına önemli bir tehdittir. Bunun bir bedeli olacaktır."

İki gün önceki açıklamasında da Pence, "Dünyanın gerçeği bilmesi önemli. Eğer Kaşıkçı gerçekten öldürülmüşse bunun sorumlusunun kimler olduğunu bilmeli ve onları sorumlu tutmalıyız." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
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