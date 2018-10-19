Kanada’da hücre hapsi sona eriyor

Kanada hükümetinin ağır suçluların tutulduğu federal hapishanelerde hücre hapsi uygulamasını sona erdirmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Hükümetin konu ile alakalı hazırladığı yasa tasarısını açıkladığı kaydedildi. Yasa tasarısının mahkumlara ayrı ayrı özel birimler önerdiği ve programlara erişim, insan iletişiminin sağlanması gibi imkanlar sağladığı belirtildi.

Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, yaptığı açıklamada, gerekli durumlarda hücre hapsinin uygulanabileceğini öte yandan önceliklerinin rehabilitasyonu teşvik ederek kalıcı çözümler elde etmek olduğunu ifade etti.

Kanada’da hücre hapsindeki mahkumlar hücrelerinin dışına günde sadece iki saat çıkabiliyor. Bu mahkumların diğer bireyler ile iletişimi ise sınırlı.

Kaynak: İHA