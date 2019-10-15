ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Pence, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'brien'a Suriye’deki durumu görüşmek üzere Türkiye’ye gitme talimatını verdiğini belirtti.

Seyahatin zamanı hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: TRT Haber