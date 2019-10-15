Dünya
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye’ye geliyor15 Ekim 2019 Salı 02:24 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 02:29
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suriye’yi görüşmek üzere Türkiye’ye geleceğini açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Pence, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'brien'a Suriye’deki durumu görüşmek üzere Türkiye’ye gitme talimatını verdiğini belirtti.
Seyahatin zamanı hakkında bilgi verilmedi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: suriye Mike Pence Donald Trump