Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Afganistan’da barış sürecinin hızlandırılmasını istiyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile barış sürecinin hızlandırılmasını ele aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken, Gani ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Afganistan'a olan desteğinin süreceğini iletti.
Afganistan'da barış sürecinin hızlandırılması ile kadın ve azınlıklar dahil Afganların haklarına saygı duyan kapsayıcı bir siyasi çözüm bulunmasının ele alındığı görüşmede, Afgan topraklarının, ABD ve müttefiklerini tehdit edecek bir yer haline gelmesinin engellemesi gerektiği vurgulandı.
Taliban'ın devam eden saldırılarının kınandığı görüşmede, Blinken ve Gani, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.
Etiketler: ABD Afganistan
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