ABD Adalet Bakanlığı, New York'un Buffalo kentinde siyahi vatandaşları hedef alan Gendron hakkında 10'u ölümle sonuçlanan nefret suçu dahil 26 suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, öldürmeye yönelik bedensel yaralama, cinayet işlemek kastıyla ateşli silah kullanımı ve şiddet suçu sırasında ateşli silah kullanma gibi suç kategorileri yer aldı.

Adalet Bakanlığının hazırladığı dava dosyasında, bir FBI ajanının, Gendron'un öncesinde haftalarca hazırlık yaptığı suç mahalline taktiksel kask, kamuflaj giysi ve vücut zırhı giyerek gittiği, yarı otomatik silahına yerleştirdiği GoPro kamerayla işlediği cinayetleri canlı yayınladığı, tüfeğinin üzerine daha önce toplu katliam gerçekleştiren ırkçıların isimlerini yazdığı kaydedildi.

Cinayet öncesi planladığı cinayetle ilgili bir manifesto yazarak internette paylaştığı bilinen Gendron'un Buffalo saldırısı için ailesine bunu "Beyaz ırkın geleceği için" yapması gerektiğini belirttiği el yazısıyla bir özür notu bıraktığı detayına da dosyada yer verildi.

Buffalo'daki ırkçı saldırı

Buffalo kentinde 14 Mayıs Cumartesi öğleden sonra bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, saldırganın "Payton Gendron" isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklanmıştı.

Yetkililer, kentin dışından gelen tetikçinin sosyal medyadan canlı yayınladığı saldırıda hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtmiş, polisin saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan ırkçı manifestoyu incelediği söylenmişti.

ABD medyasında, 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı" iddiasının ve saldırganın "mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürmeyi planladığına" ilişkin verilerin yer aldığı belirtilmişti.

Hakim karşısına çıkarılan Gendron, ilk duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetmişti.