ABC News'in 4 kaynağa dayandırdığı gizli raporda, Trump'ın koronavirüs krizine karşı defalarca uyarıldığı, ancak Trump'ın bu uyarıları dikkate almadığı bilgisi verildi.

"Çin'in Wuhan bölgesinde başlayan bir salgın, hayatı, iş yaşamını değiştiriyor ve nüfusu tehdit ediyor" ifadelerine yer verilen ve kasım ayında yayımlanan istihbarat raporunun Savunma İstihbarat Teşkilatı, Pentagon ve Beyaz Saray’a birden çok kez sunulduğu açıklandı.

Ulusal Tıbbi İstihbarat Merkezi (NCMI) tarafından detaylandırılan raporda hastalığın ABD’nin Asya’da konuşlu askerleri için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi iddialarla ilgili yorum yapmadı.

Pentagon ise iddiaları reddederek, böyle bir rapor hazırlanmadığına dair açıklama yaptı.

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 432 bin 554'e, ölü sayısı ise 14 bin 829'a yükseldi.