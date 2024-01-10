Abbas: Hiçbir Filistinlinin zorla yerinden edilmesine izin vermeyeceğiz

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas, bölge turu kapsamında Kudüs'ten gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Ramallah'taki başkanlık binasında kabul etti.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları durdurma çabaları, bölgeye insani yardım girişinin hızlandırılmasının önemi ve Batı Şeria'daki gelişmeler ele alındı.

Abbas, görüşmede, "Gazze Şeridi'nde veya Batı Şeria'da hiçbir Filistin vatandaşının zorla yerinden edilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

İsrailli bakanların ve yetkililerin, Filistin halkını Gazze Şeridi'nden veya Kudüs dahil Batı Şeria'dan zorla yerinden etmeyi amaçlayan açıklamalarına işaret eden Abbas, bu konuda uyarıda bulundu.

Abbas, "Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işgal (İsrail) makamlarının onu ayırma veya herhangi bir kısmını bölme planlarını kabul edilmesinin ya da bu planların ele alınmasının mümkün olmadığını" vurguladı.

Abbas'tan Filistin'in kesilen vergilerinin ödenmesi vurgusu

Öte yandan Abbas, Blinken'la görüşmesinde, İsrail'in alıkoyduğu Filistin'e ait vergi gelirleri konusuna da değindi.

Filistin Devlet Başkanı, Filistin'in kesilen fonlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.

İsrail devlet televizyonu KAN, daha önce yayımladığı haberinde, Blinken'in İsrail ziyareti sırasında kesilen vergi fonlarının Filistin yönetimine devredilmesi konusunun da ele alınacağını bildirilmişti ancak bu konuda herhangi bir eyleme geçilmedi.

İsrail, Filistin'in ithal ettiği malların gümrük vergilerini "Filistin yönetimi adına" topluyor ve Filistin'e ortalama aylık 190 milyon dolar ödeme yapıyor. Bu vergiler, Filistin ekonomisi için önemli bir gelir sağlıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlayan saldırılardan bu yana geçen süredeki vergi gelirlerinin tamamını Filistin yönetimine devretmeyi reddetmişti.

Buna karşı Filistin yönetimi ise kasım ayında İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarı keserek yaptığı ödemeyi (yaklaşık 162 milyon dolar) kabul etmeyerek İsrail'e iade etmişti.

Kesinti nedeniyle Filistin Yönetimi, memurların maaşlarının ödemesini son iki ay içinde geciktirmiş ve maaşların bir kısmını ödemek için yerel bankalardan borç alınmıştı.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi ise 29 Aralık’ta "ABD yönetiminin son haftalarda İsrail hükümetine, alıkoyduğu Filistin vergi gelirlerini serbest bırakması için baskı yaptığını" yazmıştı.