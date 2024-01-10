Hafif Yağmurlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.01.2024 17:22

Etiyopya'da 4 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Etiyopya'da iklim değişikliğinden kaynaklı afetlerin yaklaşık 4 milyon kişiyi gıda kriziyle karşı karşıya bıraktı.

Etiyopya'da 4 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler (BM) Etiyopya Mukim Koordinatörlüğü ile Etiyopya Afet Risk Yönetimi Komisyonu, Etiyopya'daki gıda krizine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, yetersiz yağışların gıda krizine neden olduğu belirtilerek, Etiyopya'nın dünyadaki en şiddetli gıda kriziyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Ülkedeki insani krizin acilen ele alınması gerektiği aktarılan açıklamada, 2022'de tekrarlanan kuraklık vakalarının Afar, Amhara, Tigray, Oromia, Güney ve Güneybatı bölgelerini etkilemeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, iklim değişikliğinin tarım faaliyetlerini olumsuz etkilemesinin gıdaya erişimi de büyük ölçüde güçleştirdiği ifade edildi.

Gıda yardımları Nisan 2023’te askıya alınmıştı

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'nın çatışmalardan en çok etkilenen Tigray bölgesine gönderilen yardımların önemli bir kısmının başka yerlere yönlendirildiğine dair iddiaların ardından Nisan 2023’te gıda yardımını askıya almıştı.

USAID, milyonlarca insanın yardıma muhtaç olduğu Tigray'a gönderilen BM yardımlarının çalınıp pazarlarda satıldığına dair rapor yayımlamıştı.

ETİKETLER
İklim Değişikliği Gıda Etiyopya Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Kazakistan'da kar fırtınası: Ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:56
Yedikleri yemekten zehirlenen 55 öğrenci hastaneye kaldırıldı
17:53
İspanya'da hastanelerde maske zorunluluğu getirildi
17:48
İsrail güçleri Deyr Belah'ın güneyinden 'büyük bir yıkım' bırakarak çekildi
17:43
Abbas: Hiçbir Filistinlinin zorla yerinden edilmesine izin vermeyeceğiz
17:27
2 terörist etkisiz hale getirildi
17:31
Dörtyol-Hassa Demir yolu ve Otoyolu Projesi'nde ilk adım
Kahramanmaraş kayak merkezinde "arama ve kurtarma" tatbikatı yapıldı
Kahramanmaraş kayak merkezinde "arama ve kurtarma" tatbikatı yapıldı
FOTO FOKUS
CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?
CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ