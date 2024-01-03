Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.01.2024 22:24

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrailli bakanların açıklamalarını kınadı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazzelilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çağrı yapan İsrailli bakanların "sorumsuz ve kışkırtıcı açıklamalarını" şiddetle kınadı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrailli bakanların açıklamalarını kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrailli bakanlar Ben Gvir ve Smotrich'in Gazze'deki Filistin halkına iftira atan ve onların göç ettirilmesi için bir plan hazırlanması çağrısı yapan sorumsuz ve kışkırtıcı açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Zorla yerinden edilme uluslararası insancıl hukukta ağır bir ihlal olarak kati şekilde yasaklanmıştır" sözlerini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmış ancak kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basınında ise İsrailli yetkililerin Kongo ve diğer bazı potansiyel alıcı ülkelerle Gazzelileri göndermek için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor ve adını açıklamak istemeyen bir yetkilinin "Kongo, göçmenleri almak istiyor ve diğerleriyle de görüşmeler içindeyiz." şeklindeki açıklamasına yer veriliyor.

Sıradaki Haber
BM: Filistinlilerin Gazze'de güvende olması gerekiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:03
ABD'de 13 yaşındaki çocuk, Tetris oyununu "yenen" ilk kişi oldu
23:53
Filistin'e yardım malzemesi taşıyan gemi Mersin'den uğurlandı
23:49
Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin yaklaşık 100 zeytin ağacı ve asmasını söktü
23:46
İstanbul'da helikopter destekli asayiş denetimi
23:47
ABD yönetimine göre İsrail'in Gazze'deki saldırıları 'soykırım' değil
23:33
UNICEF: Gazze'de zaman daralıyor, çocuklar akut gıdasızlıkla karşı karşıya
Musul'da yoğun sis
Musul'da yoğun sis
FOTO FOKUS
'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' gişede lider oldu
'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' gişede lider oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ