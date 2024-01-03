BM: Filistinlilerin Gazze'de güvende olması gerekiyor

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de sağlık durumunun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Nino, güneye doğru yerinden edilmenin salgın hastalıkları artırdığını ifade etti.

Nino, 7 Ekim 2023'ten bu yana 400 bin kişide bulaşıcı hastalık vakası kaydedildiğini ve yaklaşık 180 bin kişinin de üst solunum yolları enfeksiyonları hastalıklarına yakalandığını bildirdi.

Yarısı 5 yaşından küçük çocuklarda olmak üzere 136 bin ishal vakası bulunduğunu aktaran Nino, "Gazze'de kamu sağlığı çökmek üzere." uyarısında bulundu.

"BM çok az şey dayatabiliyor"

Nino, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "uluslararası toplumun İsrail'e çözümü dayatması gerektiği" yönündeki ifadeleri ve BM'nin bu konuda ne yapabileceğinin sorulması üzerine, "BM, çok az şey dayatabiliyor. Genel Sekreter'in de yaptığı gibi iki devletli çözüm, barış ve insani ateşkes çağrımızı yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze halkının zorla yerinden edilmesiyle ilgili Nino, "Zorla yerinden etmeye tamamen karşıyız. Bu çok açık. Filistinlilerin Gazze'de güvende olması gerekiyor. Sivillerin Gazze'de güvende olmaları gerekiyor" diye konuştu.