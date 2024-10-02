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Dünya
AA 02.10.2024 15:27

AB, YouTube, Snapchat ve TikTok'tan kurallara uyum konusunda bilgi istedi

Avrupa Birliği (AB), YouTube, Snapchat ve TikTok platformlarından, tavsiye sistemlerinin tasarımı ve işleyişi hakkında detaylı bilgi talep etti.

AB, YouTube, Snapchat ve TikTok'tan kurallara uyum konusunda bilgi istedi

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, YouTube, Snapchat ve TikTok'tan resmen bilgi talep edildiğini açıkladı.

Söz konusu platformlardan, tavsiye sistemlerinin tasarımı ve işleyişi hakkında daha fazla bilgi sağlamaları istendiğine işaret edilen açıklamada, kurallar çerçevesinde platformların tavsiye sistemlerinden kaynaklı riskleri değerlendirmek ve azaltmak zorunda oldukları hatırlatıldı.

Açıklamada, platformların, kullanıcıların ruh sağlığı, algoritmaların etkileşime dayalı tasarımından kaynaklanan zararlı içeriklerin yayılması, küçüklerin korunması ve seçim süreçleri gibi risklere yönelik adımlar atması gerektiği belirtildi.

Platformların yanıtlarını 15 Kasım'a kadar AB Komisyonuna sunması gerektiği ifade edilen açıklamada, bilgi talebine yanlış, eksik veya hatalı yanıt verilmesi halinde şirketlere para cezası kesebileceği anımsatıldı.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.

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