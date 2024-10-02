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Dünya
AA 02.10.2024 15:17

ABD'den Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasba destek olan 2 İsrailliye yaptırım

ABD, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddete ve istikrarsızlığa katkıda bulunan ve Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesine destek veren 2 İsrailliye yaptırım uyguladı.

ABD'den Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasba destek olan 2 İsrailliye yaptırım

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan açıklamaya göre, "şiddet yanlısı yerleşimci" olarak tanımlanan Eitan Yardeni ve daha önce yaptırım listesine alınan Hashomer Yosh isimli kuruluşun CEO'su ve yöneticisi Avichai Suissa için yaptırım kararı alındı.

Açıklamada, Yardeni ve Suissa isimli İsraillilere hitaben, "Bu kişilerin eylemleri şiddet ve istikrarsızlığın geliştiği bir ortamın oluşmasına katkıda bulundu" denildi.

Yardeni, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden aşırılık yanlısı İsraillilerin 2023 sonlarında Filistin'in Khallet Al Dabaa kasabasını işgal ettiği olaya katılması gibi bir dizi saldırgan eylemle suçlandı.

Suissa'nın ise Hashomer Yosh'taki liderlik pozisyonu aracılığıyla Batı Şeria'yı etkisi altına alan "düşmanlık iklimine" katkıda bulunduğu ifade edildi.

Yaptırımlar kapsamında ABD'deki mülklerine erişimin engellendiği Yardeni ve Suissa'nın ABD'ye girişleri de yasaklandı.

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