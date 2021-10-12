AB Yemen Misyonundan yapılan açıklamada, misyonun, Aden'de hükümet yetkililerine karşı düzenlenen bu dehşet verici saldırıyı şiddetle kınadığı belirtildi.

"Yemenlilerin ülkenin her yerinde barış içinde yaşamaya hakkı vardır." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Riyad anlaşmasının uygulanmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dilekleri sunuldu.

Yemen Tarım Bakanı Sokotri ile Aden Valisi Lemles'in konvoyuna dün bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aden'de konvoyları korkunç bir suikast girişimiyle hedef alınan Tarım Bakanı ve Aden Valisi'nin güvenliği sağlanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.