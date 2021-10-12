Yemen'de 156 Husi milis öldürüldü
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimlerindeki Marib kentine düzenlenen hava operasyonları sonucu 24 saat içinde 156 silahlı Husi milisinin öldürüldüğünü duyurdu.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyonu, son 24 saat içinde Marib kentinin Abdiye ilçesindeki Husi milislere ait askeri araçların hedef alındığı 33 hava operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.
Hava operasyonlarında 8 askeri araç vuruldu, 156'dan fazla Husi milis öldürüldü.
50 hava saldırısı düzenlendi
Öte yandan Husilere bağlı Saba haber ajansının yerel bir kaynaktan aktardığı bilgide, Suudi Arabistan ve Amerikan uçakları, geçen saatler içinde Abdiya ilçesine 50 hava saldırısı düzenledi.
Hava saldırılarında evlere, tarım alanlarına ve vatandaşların özel mülklerine büyük zararlar verildi.
Dün gece benzeri bir açıklama yapan koalisyon güçleri, 96 saat içinde Marib kentinin Abdiya ilçesindeki sivillerin himayesi amacıyla düzenlenen 118 hava saldırısı sonucunda Husilerden 400'den fazla terörist unsurun öldürüldüğünü, milislere ait 15 askeri aracın tahrip edildiğini ifade etmişti.
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