Avrupa Birliği (AB) 'nin "EUvsDisinfo" sitesinde, Ukrayna'da gizli laboratuvarlarda biyolojik silah geliştirildiği iddialarının "Rusya'nın devlet kontrolündeki medya aracılığıyla yürüttüğü dezenformasyon çabaları" olduğu vurgulandı.

AB'nin sitesinde, bu tür haberlerin ayrıca Çin devlet medyası tarafından desteklendiği, bundaki amacın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını haklı çıkarmak olduğu ifade edildi.

Sitedeki yazıda, Ukrayna'nın "Harkiv'de radyoaktif bir kirlilik yaratarak provokasyon yapma peşinde olduğuna" yönelik Rus medyasındaki iddiaların da doğruyu yansıtmadığı bilgisi paylaşıldı.

NATO da benzer şekilde Ukrayna'da kimyasal silah iddialarını yalanladı.

"Rusya'nın ölümcül dezenformasyon taktiklerinin bir parçası"

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, sosyal medyadaki açıklamasında, "Kimyasal silahlarla ilgili yalanlar, Rusya'nın ölümcül dezenformasyon taktiklerinin parçasıdır. Gerçek, Kremlin'in Aleksey Navalnıy gibi muhaliflere karşı yasaklı kimyasal silahları kullandığıdır." ifadesini kullandı.

Lungescu ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı durdurmak yerine bu ülkede yanıltıcı bir operasyon yaratma çabasında olduğunu ifade etti.

"Askeri biyolojik laboratuvar oluşturulduğu iddiaları bizi endişelendiriyor"

Rus yetkililer, bir süredir Ukrayna'da ABD'nin özel servislerinin himayesinde askeri amaçlar için biyolojik materyaller geliştirildiğini söylüyordu.

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında, "Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz" demişti.