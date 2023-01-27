Yetkili, TV2 ile yaptığı bir röportajda, Danimarka'nın artık sadece gönüllülere güvenemeyeceğini belirterek, kadınlar dahil herkesin zorunlu askerlik hizmetine uygun olması ve Danimarka ordusunun boyutunun artırılması gerektiğini söyledi.

Bakan, Danimarka'nın, Ukrayna'da başarılı olmasına izin verilirse Avrupa'ya savaş açacağını iddia ettiği Rusya karşısında ortak bir düşmanla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ellemann-Jensen , Moskova'nın "kaybetmesi gerektiğini" söyledi.

Danimarka'nın mevcut yasaları, 18 yaşın üzerinde, fiziksel olarak uygun tüm erkeklerin zorunlu askerlik yapmasına izin veriyor ve hizmet tipik olarak dört ila 12 ay sürüyor.

Kadınların ise gönüllü olarak katılmalarına izin veriliyor, herhangi bir zorunluluk bulunmuyor.

Bununla birlikte, tipik olarak ülkenin aktif askerlerinin yüzde 96'sından fazlasını temsil eden çok sayıda gönüllü nedeniyle, fiilen orduda görev yapan askere alınanların sayısı nispeten düşük olmaya devam ediyor ve Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin yüzde birden azını oluşturuyor.