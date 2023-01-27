Meksika Ulusal Göç Enstitüsü'nden (INM) yapılan açıklamada, Meksika makamlarının Guatemala'dan çoğu refakatsiz çocuklardan oluşan yaklaşık 70 göçmeni taşıyan kalabalık bir kamyonu durdurduğunu söyledi.

INM, federal Meksika ajanlarının kamyonu Meksika'nın ABD sınırındaki kuzey Chihuahua eyaletindeki bir kontrol noktasında gördüğünü söyledi.

Göçmenlerin arasında çoğu erkek, 14 ile 17 yaşları arasındaki 57 refakatsiz çocuk da vardı.

Grupta ayrıca bir anne ve kızının da bulunduğunu ve hiçbirinin uygun göç izinleri olmadığı açıklandı.

Kamyon şoförü Meksika Başsavcılığına sevk edilirken, aile ve refakatsiz çocuklar, çocukların ve gençlerin korunması için devlet yetkililerine teslim edilecek.

Ocak ayının başlarında, Meksikalı göçmenlik büroları, ABD-Meksika sınırındaki Rio Grande'deki bir adacıkta mahsur kalmış üç refakatsiz Salvadorlu çocuk buldu .

ABD Gümrük ve Sınır Korumasına göre Aralık ayında sınırda rekor sayıda tutuklama görüldü, ancak bu sayı ABD Başkanı Joe Biden tarafından getirilen yeni göçmen kısıtlamalarının ardından ocak ayında düştü.