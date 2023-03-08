Borrell, AB dönem başkanı İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen gayriresmi savunma bakanları toplantısının ardından basına açıklamada bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un toplantının başında bakanlara sahadaki durum ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi verdiğini ifade eden Borrell, bu ayın sonuna kadar AB'nin Ukrayna'da 11 binden fazla ordu personelini eğitmiş olacağını ve yıl sonuna kadar bu sayının 30 bine çıkmasını beklediğini dile getirdi.

Borrell'in Ukrayna'ya mühimmat tedariki için bakanlara sunduğu teklif

Borrell, Ukrayna'ya acilen gerekli mühimmatın sağlanması için AB ülkelerinin savunma bakanlarına bir teklifte bulunduğunu belirterek yapılması gereken ilk şeyin üye ülkelerin mevcut stoklarından "NATO standardı veya Sovyet standardı 155 milimetrelik veya 152 milimetrelik top mermisi" göndermeleri olduğunu söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Bu destek paketi için, bakanlara Avrupa Barış Fonu'ndan 1 milyar avroyu harekete geçirmelerini teklif ettim" dedi.

Teklifinde ikinci olarak ortak satın alma konusuna değindiğini ifade eden Borrell, "Avrupa Savunma Ajansı aracılığıyla yeniden 155 milimetrelik mühimmat tedarik edebilmek için koordineli bir talebe ihtiyacımız var. (Savunma) Sektöre genel bir talep paketini ele almak için koordineli bir şekilde gitmemiz gerektiği fikrinde ısrar ettim" diye konuştu.

Borrell, bu ikinci madde için de 1 milyar euro daha ayırmayı önerdiğini kaydetti.

AB Yüksek Temsilcisi teklifindeki üçüncü maddenin Avrupa savunma sanayisinin kapasitesini artırmak olduğunu dile getirerek "Bu üç madde birbirini pekiştiriyor ve paralel olarak yürütülmesi gerekiyor. Bu üç yol arasında bir süreklilik var" değerlendirmesini yaptı.

Borrell, bakanların, teklifine karşı tutumlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu prosedür hakkında genel bir mutabakat olduğunu söyleyebilirim ancak bekleyen sorular var. Her şey ayrıntılı olarak tartışılmalıdır. Herkes ilerlemenin aciliyeti konusunda hemfikir çünkü herkes Ukrayna'yı olabildiğince çok ve mümkün olan en kısa sürede desteklemekte hemfikir."