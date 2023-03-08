ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu oldukları gerekçesiyle İran cezaevi sistemindeki iki üst düzey yetkili dahil olmak üzere çok sayıda rejim yetkilisi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı bildirildi.

OFAC'ın ayrıca İran ordusunun üst düzey komutanı ve İran Devrim Muhafızları Ordusunun (IRGC) üst düzey bir lideri ile rejimin internet erişimini engelleme çabalarının merkezindeki bir İranlı yetkiliye karşı harekete geçtiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İran emniyet güçlerinin, aralarında çok sayıda kadın ve kız çocuğunun da bulunduğu barışçıl protestoculara yönelik şiddetli baskı uygulamalarına imkan verdikleri için 3 İranlı şirket ve yöneticilerine yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

İran hapishanelerinin "kötü muamele, taciz ve ölüm" ile ünlü olduğu ifade edilen açıklamada, özellikle kadın tutukluların cinsel şiddete, işkenceye ve diğer insanlık dışı, aşağılayıcı muameleye maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ABD'nin müttefikleri ve ortakları olan Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Avustralya ile koordinasyon içinde söz konusu yaptırımların uygulanacağı bildirilerek, İran rejiminin "İranlı kadın ve kız çocuklarının haklarını inkar etmesinden" sorumlu tutulması konusunda kararlılık gösterildiği vurgulandı.

Söz konusu yaptırımların, eylül 2022'de İran genelinde protestoların başlamasından bu yana barışçıl göstericilere baskı uyguladığı ve İran halkını internete erişimden mahrum bıraktığı için İran rejimini hedef alan 10'uncu yaptırım paketi olduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "ABD, ortakları ve müttefikleriyle, kadınlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapan ve seslerini her şekilde bastırmaya çalışan acımasız rejime karşı temel özgürlükleri savunan İranlı kadınların yanındadır." ifadesini kullandı.