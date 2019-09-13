İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.

Netanyahu'nun ilhak vaadine tepkiler devam ediyor.

"Bu açıklama gerçekleşirse, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal edecektir"

Avrupa Birliği’nin (AB) 5 önde gelen üye ülkesi; Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, Batı Şeria, özellikle Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzey kıyılarının muhtemel ilhakına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor. Bu açıklama gerçekleşirse, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal edecektir."

Beş ülkenin, taraflardan, 1967 sınırlarına göre iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye sokan uluslararası hukuka aykırı hareketlerden uzak durmalarını istemeyi devam edeceği belirtilen açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, İsrail’in güvenlik hakkını tanıyor ve Gazze’den İsrail’e yönelik son saldırıları şiddetle kınıyor" denildi.

Fas'tan kınama

Fas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklamalarının, "tehlikeli bir şekilde gerginliği tırmandırma" anlamı taşıdığı ve "uluslararası yasa ve kararlara yönelik yeni bir ihlale işaret ettiği" belirtildi.

Söz konusu açıklamaların, "İsrail-Filistin sorununa kapsamlı ve adil bir çözüm bulunması için sarf edilen çabaları baltaladığı" ifade edilen açıklamada, Filistin halkına geçmişte olduğu gibi gelecekte de destek verileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Filistinlilerin haklarına yönelik herhangi bir ihlalin kabul edilemez" olduğu da kaydedildi.

Kaynak: AA