AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi sırasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Liderlerin, AB'nin 2021-2027 bütçesi ve salgının ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programı konusunda uzlaştıklarını duyurdu.

Michel, paketin AB’nin çevre dostu ve dijital dönüşümüne katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Polonya ve Macaristan paketi veto ediyordu

AB fonlarının dağıtımının "hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlanmasına karşı çıkan Polonya ve Macaristan, toplam 1,8 trilyon euroluk gelecekteki bütçeyle kurtarma programını engelliyordu.

İki ülke, bu mekanizmanın kendilerine karşı kullanılacağından çekindikleri için oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programı paketini veto ediyordu.

AB Dönem Başkanı Almanya, bu konuda uzlaşı sağlamak üzere taraflar arasında müzakereler yürütüyordu.