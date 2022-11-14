Borrell, AB dışişleri bakanlarının toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Bakanların Rusya'ya karşı bir mesaj üzerinde uzlaştığını belirten Borrell, "Birincisi, Rusya'yı uluslararası alanda tecrit etmeyi sürdüreceğiz. Rusya ekonomisine yönelik kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya devam edeceğiz. Kısıtlayıcı tedbirleri güçlendirmeyi sürdürmeye, özellikle Rusya'ya silah ve askeri destek sağladığı bilinen İran ve Belarus gibi üçüncü ülkeleri hedef almaya hazırız" diye konuştu.

Borrell, AB'nin ve üye ülkelerin Ukrayna'ya en az 8 milyar euro değerinde silah ve askeri teçhizat sağladığına dikkati çekerek, "Bu meblağ, ABD'nin Kiev'e sağladığının yaklaşık yüzde 45'ine tekabül ediyor" dedi.

"Ukrayna'yı zafere dek destekleyeceğiz"

Bir gazetecinin "Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin ardından Ukrayna'dan müzakere masasına oturmasının beklendiği ancak Kiev yönetiminin bu konuda istekli olmadığıyla" ilgili sorusuna Borrell, "Ukrayna'yı zafere dek destekleyeceğiz ve zafer, Ukraynalıların parametrelerine göre anlaşılmalıdır" yanıtını verdi.

Borrell, dışişleri bakanlarının toplantısında askeri yardım misyonuna yeşil ışık yakmasının bunun bir kanıtı olduğunu vurgulayarak, 15 bin Ukrayna askerinin eğitileceği misyon dahilindeki eğitimlerin sadece Polonya'da değil, birçok üye ülkenin sağlayacağı üslerde yapılacağını ve ay sonu itibarıyla operasyonel olacağını aktardı.

Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin büyük bir yenilgi ve başarısızlık içinde olduğunu gösterdiğini ancak hala zarar verme kapasitesinin büyük olduğunu söyleyen Borrell, "Kapasitelerini savaşmak için değil, kritik altyapıya zarar vermek için kullanıyorlar" dedi.