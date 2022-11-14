Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAU), Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile BAU Medeniyet Araştırmaları Merkezi ortaklığında çekilen ve yönetmenliğini Görkem Özok’un yaptığı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ine Giden Yol" belgeselinin lansmanı başkent Lefkoşa'da yapıldı.

Etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, dün İstanbul'da yaşanan terör saldırısını kınadı.

Egemen eşitlik temelinde KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkmanın önemine değinen Tatar, "Biz büyük ve güçlü bir milletin kopmaz parçalarıyız. Kıbrıs Türkü Anavatan Türkiye’ye büyük şükran ve minnet duymaktadır." dedi.

Tatar, Kıbrıs Türkü'nün Anadolu’dan aldığı ilhamla mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, "Mehmetçiğin caydırıcı bir güç olarak Ada'da varlığını sürdürmesi zaruridir." diye konuştu.

Programda bir konuşma yapan YTB Başkanı Eren de dünyanın dört bir yanında faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Eren, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak Kıbrıs Türkü'nün sıkıntılarını dünyaya duyurmak için üstümüze düşeni yapacağız." dedi.

Rektör Prof. Dr. Karadeniz ise Kıbrıs’ın stratejik konumuna işaret ederek Kıbrıs sorununun dünyaya doğru anlatılması adına bu belgeseli hazırladıklarını dile getirdi.