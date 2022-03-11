Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa'da düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumlarının girişinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yapılan askeri desteğe ek 500 milyon euro daha sağlamayı önerdiğini söyledi.

Liderlerin, "Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması, Rusya'ya baskı yapmaya devam edilmesi konusunda" hemfikir olduğunu belirten Borrell, ek desteğin kısa süre içinde kararlaştırılmasını beklediğini dile getirdi.

Borrell, 27 Şubat'ta da AB'nin Ukrayna ordusuna 450 milyon euro değerinde silah, 50 milyon euro değerinde koruyucu ekipmanlar gibi askeri malzeme yardımı yapmaya karar verdiğini ve bunun AB tarihinde bir ilk olacağını duyurmuştu.