Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren toplantının girişinde basına açıklamalarda bulundu.

AB'nin Ukrayna'da 15 bin askeri eğiteceği misyonun yarın resmi olarak başlatılacağını belirten Borrell, "(Misyon) Birkaç hafta içinde operasyonel olacak." dedi.

Konuyla ilgili daha önce bilgi veren bir üst düzey AB yetkilisi, 15 ila 20 ülkenin katılım göstermek istediğini, AB topraklarında faaliyet gösterecek misyonun bir ayağının Polonya'da, diğerinin Almanya'da olacağını söylemişti.

Yetkili, misyonun 27 AB ülkesinin mühimmat ve ekipman için sağlayacağı ek 16 milyon euroya ilaveten 107 milyon euroluk bütçesi olacağını bildirmişti.

Ukrayna ile ilgili oturumun başında, ülkenin Savunma Bakanı Oleksii Reznikov video konferans yöntemiyle bağlanarak, Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin ardından sahadaki durumla ilgili bilgi verecek.

Oturuma NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılacak.

İran'a yeni yaptırım paketi

Borrell, Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolara hükümetin müdahalesi nedeniyle, İran'a yeni yaptırım paketini onaylayacaklarını söyledi.

İran'ın Ukrayna'daki savaş için Rusya'ya desteğinin sonlandırılması gerektiğine işaret eden Borrell, "(Balistik) Füzelerle ilgili kanıt yok ama insansız hava araçlarıyla ilgili açık kanıtlar var." diye konuştu.

Nükleer görüşmelerin de ele alınacağını ifade eden Borrell, "Görüşmeler çıkmaza girmiş durumda ama çalışmalar sürüyor." dedi.

AB, Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümünün ardından ülke çapına yayılan ve yaklaşık bir aydır süren protestolara yapılan müdahaleyle ilgili 17 Ekim'de İranlı 11 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladığını duyurmuştu. İran da buna karşılık 26 Ekim'de Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin de aralarında bulunduğu Avrupalı 12 kişi ve 8 kuruluşa yaptırım kararı almıştı.

Belarus

Borrell, Belarus'un Rusya'ya desteği konusunun da masada olacağını ifade ederek "Şu an itibarıyla askerlerinin doğrudan müdahil olduğuna dair kanıt yok." dedi.

Belarus'un sürgündeki muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya'nın da dışişleri bakanları toplantısında katılarak, ülkenin iç durumuyla ilgili bilgi vereceğini aktardı.

Sırbistan-Kosova gerginliği

Borrell, Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğin de görüşüleceğini belirterek "Kriz modundan çıkmalı ve yapısal yaklaşıma bakmalıyız. Önerimizi sunduk. Bu öneri, durumdan iyi bir çıkış yolu olarak tartışılmalıdır. Her iki tarafı da taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.