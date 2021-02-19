Pazartesi günü yapılacak Avrupa Birliği (AB) toplantısında Aleksey Navalnıy nedeniyle uygulanması planlanan yaptırımlara ilişkin karar, AB'nin aralık ayında yürürlüğe koyduğu Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi çerçevesinde alınacak.

Varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı içeren yaptırımların kimlere veya kaç kişiye uygulanacağı konusunda henüz bilgi bulunmuyor.

AB yönetimi, Rusya'nın "temel değerler ve AB'den uzaklaştığı" gerekçesiyle bu ülkeye karşılık verilmesi gerektiğini savunuyor.

Blinken AB bakanlarının toplantısına katılacak

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın önemli bir özelliği de ABD'nin yeni yönetimiyle AB arasındaki kapsamlı ilk üst düzey temasın yapılacak olması.

Bakanların toplantısına ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken video konferans yöntemiyle katılacak ve 2 saat boyunca görüşmeler yapılacak. Toplantıda 27 AB ülkesinin dışişleri bakanlarının tek tek söz alması ve kendi açılarından önemli konuları Blinken'ın dikkatine getirmesi planlanıyor.

Blinken ile Avrupalı bakanların ele alacağı konular arasında Rusya, Çin ve İran'ın başta gelmesi, İran nükleer anlaşmasının özellikle ele alınması bekleniyor.

Myanmar ve Venezuela'ya yaptırımlar

AB bakanlarının toplantısından Rusya'nın yanı sıra Myanmar ve Venezuela'ya da yaptırım kararı çıkacağı ifade ediliyor.

Myanmar, toplantı gündeminde ilk sırada bulunuyor. Bakanlar, Myanmar'daki askeri darbe sonrasında bazı askeri yetkilileri hakkında varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı içeren yaptırım kararı alacak.

Venezuela'da aralık ayında yapılan meclis seçiminin sonuçlarını "adil ve özgür bir seçim olmadığı" gerekçesiyle tanımayan AB'nin seçim komisyonu görevlileri gibi çok sayıda kişiye yaptırım uygulaması planlanıyor.