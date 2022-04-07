Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB Rusya'ya petrol ambargosu ihtimalini haftaya görüşecek
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin dışişleri bakanlarının yaptırımlarının Rus petrolüne ambargoyu da içermesi konusunu gelecek hafta görüşeceklerini söyledi.
Borrell, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde konuştu.
Gelecek günlerde Ukrayna'ya gideceğini anlatan Borrell, "Ukrayna'nın ihtiyacı olan daha az alkış ve daha çok silah" dedi.
Borrell, AB'nin son yaptırım paketini bugün onaylamasını beklediğini ifade ederek, petrol ambargosu konusunun 11 Nisan'daki Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınacağını kaydetti.
AB, önceki gün Rusya'dan kömür alımında yılda 4 milyar euro değerinde ithalat yasağı getireceğini duyurmuştu.
Etiketler: Avrupa Birliği Rusya Ukrayna Petrol NATO
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