Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 10:10Son Güncelleme: Kaynak: Azerbaycan Savunma Bakanlığı
Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin sınırdaki Tovuz ilinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığını duyurdu.
Ermenistan ateşkesi yine ihlal etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan askerleri 6 Nisan'da akşam saatlerinde Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"6 Nisan akşamı Ermeni silahlı kuvvetleri, Tovuz bölgesinin Musurskent yerleşiminde devlet sınırının çeşitli mevzilerinden Tovuz bölgesinin Ağdam yerleşimi yönünde Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtı."
Ayrıca açıklamada, Azerbaycan askerlerinin gereken müdahaleyi yaptığı ve yeterli önlemleri alındığı vurgulandı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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