Ermenistan ateşkesi yine ihlal etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan askerleri 6 Nisan'da akşam saatlerinde Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"6 Nisan akşamı Ermeni silahlı kuvvetleri, Tovuz bölgesinin Musurskent yerleşiminde devlet sınırının çeşitli mevzilerinden Tovuz bölgesinin Ağdam yerleşimi yönünde Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtı."

Ayrıca açıklamada, Azerbaycan askerlerinin gereken müdahaleyi yaptığı ve yeterli önlemleri alındığı vurgulandı.