Borrell, Kamboçya'daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Myanmar'da geçen yıl yapılan askeri darbeye karşı "daha cesur ve güçlü" tavır alınması gerektiğini söyledi.

Cuntanın geçen ay 4 kişiyi siyasi nedenlerle idam etmesinin "açık bir provokasyon" olduğunu dile getiren Borrell, idamların derin endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Borrell, Myanmar'da gelecek günlerde daha fazla idamın uygulanacağından endişe duyduğunu aktardı.

Borrell, başta Myanmar'ın komşusu olan Asya ülkeleri olmak üzere uluslararası camiayı Myanmar'daki askeri yönetimi baskı altına almak için tüm ekonomik ve siyasi kuvvetini kullanmaya çağırdı.