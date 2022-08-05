Pelosi, Singapur, Malezya, Tayvan ve Güney Kore ziyaretlerinin ardından Asya turunun son ayağı olan Japonya'da Başbakan Kişida ile bir araya geldi.

CNN'in haberine göre, Tayvan'ı ziyareti nedeniyle Çin ordusunun Tayvan Boğazı'nda başlattığı füze tatbikatının ardından Japonya'da Kişida ile bir araya gelen Pelosi, "Çin'in Tayvan'ı uluslararası toplumdan izole etmeye çalıştığını" söyledi.

Çin'in ABD'li yetkililerin Tayvan'a seyahat etmesini engellemeyeceğini belirten Pelosi, "Çin'in Tayvan'ı izole etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Pelosi, Tayvan'ı ziyaret etmesinin statükoyu korumakla ilgili olduğunu belirterek, "Bu, Tayvan İlişkileri Yasası, ABD-Çin politikası, ilişkimizi inşa eden tüm mevzuat ve anlaşmalarla ilgili: Tayvan Boğazı'nda barışı sağlamak ve statükoyu korumak." ifadelerini kullandı.

"Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar için mutabık kaldık"

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Pelosi ve Kişida, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar için çalışmakta mutabık kaldı.

Pelosi ile görüşmelerinin ardından basına yaptığı açıklamada Kişida, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından Çin'in Tayvan Boğazı'nda başlattığı tatbikatta Çin füzelerinin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğüne dikkati çekti.

Bu durumun Japonya'yı tehdit ettiğini, bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı olumsuz etkilediğini belirten Kişida, Pelosi ile görüşmesine ilişkin, "Çin'in davranışının bölgenin ve dünyanın barış ve istikrarı üzerinde ciddi bir etkisinin olduğunu, tatbikatların derhal durdurulması çağrısında bulunduğumuzu belirttim." ifadelerini kullandı.

Kişida, ikili ittifakı güçlendirmede ve her iki ulusun benimsediği, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumaya iten bir vizyon olan "özgür ve açık" bir Hint-Pasifik bölgesi için Pelosi'nin liderlik etmeye devam edeceğini umduğunu da söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida ayrıca, Pelosi ile görüşmesine atfen, "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasını sağlamak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Japonya, tatbikat füzeleri MEB sularına düşen Çin'e tepkili

Japonya, Çin'in Tayvan yakınlarındaki askeri tatbikatlarıyla ilgili endişelerini ülkeye iletmiş, tatbikat yapılan alanların münhasır ekonomik bölgesi (MEB) ile çakıştığını bildirmişti.

Japonya dün Çin tarafından Tayvan'a atılan en az beş balistik füzenin Japonya Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü iddia etmiş, Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, "Çin ordusuna ait bir balistik füzenin ilk kez sulara indiğini." açıklamıştı.

Kyodo'nun haberine göre, Tokyo bu duruma ilişkin Pekin'e diplomatik yollarla tepkisini bildirmiş, Kishi, "Bu, ülkemizin ulusal güvenliğini ve insanların güvenliğini ilgilendiren ciddi bir sorundur." değerlendirmesinde bulunmuştu.