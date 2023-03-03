AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Macaristan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağına ilişkin iddianın hatırlatılması ve Macaristan'dan AB'ye bu yönde bir bilgilendirme yapılıp yapılmadığı sorusunu yanıtladı.

Medyadaki haberleri gördüklerini ancak henüz kendilerine resmi bir duyuru gelmediğini aktaran Stano, bu nedenle yorum yapmayacaklarını belirtti. Stano, şöyle devam etti:

"Büyükelçiliklerin Kudüs veya Tel Aviv'de bulunması konusunda AB'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1980 tarihli ve 478 sayılı kararından kaynaklanan uzun süredir devam eden bir pozisyonu bulunmaktadır. BMGK kararı tüm BM üyelerine İsrail'deki diplomatik misyonlarını Kudüs'ten çekme çağrısı yapmaktadır. Bunun sonucu olarak tüm AB üyeleri ve AB'nin İsrail Delegasyonu Tel Aviv'de yerleşiktir."

Stano, AB'nin iki devletli çözümü desteklediğini, "iki devletin gelecekteki başkenti olarak Kudüs'ün statüsünün müzakereyle çözümlenmesi" gerektiğini, bu konudaki tutumlarının değişmediğini dile getirdi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Macaristan'ın büyükelçiliğini gelecek ay Kudüs'e taşıması konusunda anlaştığı ileri sürülmüştü.

Macaristan büyükelçiliğini taşırsa Kudüs'te büyükelçiliği olan ilk AB ülkesi olacak.