AA 17.03.2026 14:51

AB, Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını sağlamaya çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Drujba boru hattındaki kesintinin ardından Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını yeniden sağlamak için çalışmalara hız verildiğini bildirdi.

AB, Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını sağlamaya çalışıyor

Von der Leyen ve Costa, Rusya'dan Orta Avrupa'ya Ukrayna üzerinden petrol taşıyan Drujba boru hattına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Rusya'nın 27 Ocak'taki saldırıları nedeniyle Drujba boru hattından Macaristan ile Slovakya'ya ham petrol tedarikinin kesintiye uğradığı anımsatılarak, boru hattını onarmak ve bu ülkelere petrol akışını yeniden sağlamak amacıyla üye ülkeler ve Ukrayna ile tüm düzeylerde yoğun görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "AB, Ukrayna'ya teknik destek ve finansman teklif etti. Ukrayna tarafı bu teklifi memnuniyetle karşılamış ve kabul etmiştir. Avrupalı uzmanlar derhal göreve hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Önceliğin vatandaşlar için enerji güvenliğini sağlamak olduğuna işaret edilen açıklamada, "AB Komisyonu, Rusya dışı ham petrolün Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerine taşınması için alternatif güzergahlar konusunda ilgili taraflarla çalışmaya devam edecektir." denildi.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba petrol boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğradı.

Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna'yı bu petrol sevkiyatının devamı için yeterince çaba göstermemekle suçluyor.

Macaristan ve Slovakya, Drujba hattı üzerinden petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk AB kredisini ve Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini bloke ediyor.

Avrupa Birliği Macaristan Slovakya Petrol
