Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren Liderler Zirvesi bugün gerçekleştirilecek.

Video konferans yöntemiyle yapılacak ve iki gün sürecek toplantının ana gündem maddesi, aşılar ve salgın tedbirleri olacak.

Birliğin 27 ülkesinde 21 milyondan fazla koronavirüs vakası kaydedilmesi ve 515 bin kişinin hayatını kaybetmesi, zirvenin gündeminin de ağırlıklı olarak "salgın" olarak belirlenmesine neden oldu.

Bu çerçevede, aşı üretiminin artırılması, dağıtımın hızlanması, mutasyonlara karşı aşıların güncellenmesi, aşı sertifikası ve seyahat kısıtlamaları konuları zirvede masaya yatırılacak.

Aşı tedarik ve dağıtım sorununa çözüm aranacak

Avrupa'da aşı tedarik ve dağıtım sorununa çözüm aranacak. Avrupa Birliği'nin aşı şirketleriyle yaptığı sözleşmelerde, verilen taahhütleri yerine getirmeleri konusunda nasıl bir mesaj vereceği konuşulacak.

"Aşı sertifikası" oluşturulması, bu sertifikanın hangi amaçlar için kullanılabileceğinin belirlenmesi için ortak yaklaşım yöntemleri de gündemdeki ana konulardan.

Savunma ve güvenlik konuları da ele alınacak

Zirvenin ikinci gününde savunma ve güvenlik konuları ile Akdeniz'in güneyindeki ülkelerle ilişkiler ele alınacak.

Avrupa Birliği'nin NATO ile iş birliği de, liderler tarafından masaya yatırılacak.