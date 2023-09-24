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Dünya
AA 24.09.2023 16:25

AB, Kosova’nın kuzeyinde bir polisin öldüğü saldırıyı kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova'nın kuzeyinde bir polisin öldüğü saldırıyı kınadığını bildirdi.

AB, Kosova’nın kuzeyinde bir polisin öldüğü saldırıyı kınadı
[Fotograf: Reuters]

Borrell yaptığı yazılı açıklamada, silahlı bir çetenin, Kosova'nın kuzeyindeki Bajnska'da Kosovalı polis memurlarına saldırmasına tepki gösterdi.

Saldırıda bir polis memurunun öldüğünü hatırlatan Borrell, "Çirkin saldırıyı mümkün olan en güçlü ifadelerle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Borrell, saldırıyla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, Bajnska Manastırı çevresinde devam eden çatışmalar nedeniyle daha fazla masum kişinin ölebileceğine dikkati çekti.

Kosova’nın kuzeyinde Sırpların ateş açması sonucu bir polis hayatını kaybetti
Kosova’nın kuzeyinde Sırpların ateş açması sonucu bir polis hayatını kaybetti

Saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Borrell, AB'nin Hukukun Üstünlüğü Misyonu EULEX'in sahada bulunduğunu ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ile temas halinde olduğunu bildirdi.

Borrell, tüm aktörleri Kosova'nın kuzeyindeki gerilimi azaltmak için çalışmaya çağırdı.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitrovica'da yolu kapatan silahlı Sırpların, bugün sabah saatlerinde polise ateş açması sonucu bir polis ölmüş, bir polis yaralanmıştı.

Kosova liderleri de saldırıya sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki göstermişti. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, "Kuzeydeki cinayet, Sırp suç çeteleri tarafından planlandı ve uygulandı." ifadesini kullanırken, Kosova Başbakanı Albin Kurti de "Belgrad'ın siyasi, mali ve lojistik desteğiyle organize suç, ülkemize saldırıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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