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Dünya
AA 24.09.2023 14:31

Azerbaycan: Ermenistan silahlı kuvvetleri personeli Karabağ'dan Ermenistan'a geçecek

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ'da silahsızlandırılan ve terhis edilen Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin ülkelerine geçişinin sağlanacağını duyurdu.

Azerbaycan: Ermenistan silahlı kuvvetleri personeli Karabağ'dan Ermenistan'a geçecek
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül'de varılan mutabakat gereği silahsızlandırılan ve terhis edilen Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden Hankendi-Laçın ve Kelbecer-Basargeçer güzergahlarıyla Ermenistan'a geçişi sağlanacak.

Geçiş, otobüsler ve özel araçlarla yapılacak.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Sözde Ermeni yönetim, silahlı güçlerini feshetmişti.

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