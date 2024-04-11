AB Konseyi Başkanı: Ukrayna'ya destek vererek kendi güvenliğimizi savunuyoruz

Michel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'daki görüşmesi sonrası başbakanlık önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Meloni ile harika bir toplantı yaptıklarını belirten Michel, gelecek haftaki Avrupa Konseyi'ni ve göç, rekabetçilik, iklim değişikliğiyle mücadele, dijital inovasyon, ekonomik canlanma konularını görüştüklerini ifade etti.

Avrupa Parlamentosunun (AP) son olarak dün onayladığı göç ve iltica paktını hatırlatan Michel, "Göç meselesini ele almak için her türlü çabayı destekliyoruz. İtalya ile beraber üçüncü ülkelerle menşe, geçiş ülkelerle çalışıyoruz. Tunus'u, Mısır'ı, Lübnan'ı, Akdeniz'deki ülkeleri katmamız lazım. Giorgia Meloni ile göçün etkin yönetiminin bir öncelik olduğu konusunda anlaştık. AP tarafından dün kabul edilen Göç ve İltica Paktı ile AB, sisteminde reform yapıyor. Uygulama artık esastır ve aynı zamanda verimli sonuçlara da olanak sağlamaktadır" dedi.

Michel, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir etkisi olarak bugün AB'nin eskisine göre daha birlik içinde ve güçlü olduğunu savunurken, savaşın bir diğer etkisinin de NATO'nun büyümesi olduğunu söyledi.

Michel, AB içinde savunma işbirliği sektöründe ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Rusya'nın dünyayı riske attığını dile getiren Michel, "Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlayarak, destek vererek kendi güvenliğimizi savunuyoruz" diye konuştu.