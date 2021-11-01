Von der Leyen, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuşma yaptı.

"Burada hepimiz tarihin doğru tarafında olmak istiyoruz. İşte bu yüzden hepimizi küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamak için ne gerekiyorsa yapmaya çağırıyorum ve bunu yapabiliriz." diyen von der Leyen, Avrupa'nın, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda belirlenen, 2050'ye kadar kıtayı iklime zarar vermeyen bir hale getirme hedefini yakalamak için çalıştığını söyledi.

Von der Leyen, tüm ülkelerin "net sıfıra" ulaşma yarışını hızlandırması gerektiğine dikkati çekerek, "Her şeyden önce, 2030'a kadar emisyonları azaltmak için güçlü taahhütler vermeliyiz. 2050'ye kadar net sıfır iyi bir hedef ama yeterli değil. Bu on yıl içerisinde somut eyleme ihtiyacımız var." diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı, "Küresel karbon piyasası oluşturmak gibi sağlam bir kurallar çerçevesi üzerinde anlaşmamız gerekiyor. Karbona bir fiyat verin. Doğa artık o bedeli ödeyemez." ifadelerini kullandı.

Küresel iklim finansmanına ek 5 milyar euro

Savunmasız ülkeleri desteklemek için "iklim finansmanını" harekete geçirme çağrısı da yapan von der Leyen, AB'nin bu anlamda 2020'de 27 milyar dolar katkı sağladığını, 2027'ye kadar ek 5 milyar euro taahhüt ettiğini belirtti.

Von der Leyen, özellikle savunmasız ülkelerde biyoçeşitlilik için tahsis edilen fonu ikiye katlayacaklarını kaydetti.