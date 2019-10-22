Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda konuşan Juncker, geçen hafta düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi.

AB liderlerinin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerini başlatmama kararını "büyük hayal kırıklığı ve hata" olarak değerlendiren Juncker, "Bu karar iki ülkeyi derinden etkiliyor. Aynı zamanda, söz verip de tutmayan Avrupa'ya kimse güvenmez." diye konuştu.

"Brexit zaman ve enerji israfı"

Juncker, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecine de değinerek, "Görevimin uzun bir süresini Brexit'e harcamış olmak bana acı veriyor. Brexit zaman ve enerji israfı." ifadelerini kullandı.

İngiliz Parlamentosunun yeni düzenlenmiş anlaşmayı onaylamadan AP'nin de onaylamasının mümkün olmadığına işaret eden Juncker, "Önce Londra, sonra Brüksel ve Strazburg." dedi.

"Anlaşmasız ayrılık AB'nin tercihi değil"

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Brexit konusunda, "Her türlü senaryoya hazır olmalıyız. İngiltere Başbakanı (Boris) Johnson'a da söylediğim üzere anlaşmasız ayrılık hiçbir zaman AB'nin tercihi olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin üye ülke liderleriyle görüşmeler yürüttüğünü söyleyen Tusk, bu çerçevede İngiliz parlamentosunun alacağı kararın belirleyici olacağını kaydetti.

Kaynak: AA