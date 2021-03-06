Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da ayrı ayrı yaptığı görüşmelerden sonra yazılı açıklama yaptı.

Kıbrıslı liderlerle görüşmesinden "Yürünecek zor bir yol var ama çözümler bulunabilir" inancıyla ayrıldığını vurgulayan Borrell, nisan sonunda Cenevre'de yapılacak 5+1 formatındaki gayriresmi görüşme fırsatının yakalanması ve görüşmeye uzlaşıya hazır olarak gelinmesi konusunda liderlere destek ifade ettiğini bildirdi.

Borrell, " Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs çözüm sürecinin Birleşmiş Milletler (BM) himayesi altında en kısa sürede yeniden başlamasını desteklemektedir" dedi.

"Kolay bir süreç değil"

Sürecin en baştan başlamayacağını, BM'nin oluşturduğu hazır bir çerçeve bulunduğunu kaydeden Borrell, "Kolay bir süreç olmayacaktır ancak tüm Kıbrıslıların, Avrupa'nın ve bölgesel istikrarın çıkarı için bu yapılabilir" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs meselesiyle ilgili düzenlemeyi planladığı gayriresmi 5+1 formattaki toplantıda, tarafların ortak müzakere zemininde buluşup buluşamayacağı ele alınacak.

Tatar: AB'nin tarafsız olması beklenemez

AB, Kıbrıslı tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ile İngiltere'nin katılacağı 5+1 toplantısında gözlemci olarak bulunmak istiyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, dün Borrell ile görüşmesinden sonra, "Cenevre'de gerçekleşecek 5+1 görüşmelerine AB'nin gözlemci statüsüyle katılmalarının doğru olmayacağını, bunu onaylayamayacağımızı söyledik. Çünkü kendilerinin tarafsız olmaları beklenemez" demişti.

