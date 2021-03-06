Macron ile yaklaşık 30 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığını Twitter hesabından duyuran Duque, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile verimli sohbetimizde, kitlesel aşılama için çok taraflı koordinasyon ve COVAX'ın önemini, küresel ekonomik canlanma ve iklim değişikliğine karşı taahhütleri değerlendirdik. Kolombiya'ya desteğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Vaka sayısı 2 milyon 270 bine yaklaştı

Macron, Venezuelalı göçmenler için çıkarılan "Geçici Koruma Yasası" kararından ötürü Kolombiya'yı tebrik etti.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da şu ana kadar salgın nedeniyle 60 bin 300 kişi hayatını kaybetti, 2 milyon 269 bin 582 vaka tespit edildi.