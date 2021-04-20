AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA) bugün Johnson and Johnson aşılarının güvenli olduğunu açıkladığını vurgulayan Sefcovic, şirketin durdurulan teslimatlara yeniden başlamasını beklediklerini söyledi.

Sefcovic, "Üye ülkeler aşılama stratejileri kapsamında bu aşıları kullanmaya ne zaman ve nasıl başlayacaklarını belirlediklerinde teslimatların yeniden başlayacağını tahmin ediyorum" dedi.

"Faydaları risklerinden fazla"

EMA, tek dozluk Johnson and Johnson aşısını kanda pıhtılaşmaya neden olduğu şüphesiyle incelemeye almıştı. Geçen hafta teslimatları durdurulan aşılar hakkında değerlendirmesini tamamlayan EMA, aşıyla çok nadir görülen pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı bulunduğu ancak faydalarının risklerinden fazla olduğunu açıklamıştı.

Johnson and Johnson'ın, AB ülkelerine yılın ikinci çeyreğinde 55 milyon doz aşı sağlaması bekleniyordu.

BioNtech-Pfizer aşıları tamamen AB'de üretilecek

Maros Sefcovic, AB genelinde aşılamaların hızlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini, özellikle mRNA teknolojisiyle üretilen aşılara yöneldiklerini söyledi.

Bunun için BioNtech-Pfizer aşısından 2022 ve 2023 için 1,8 milyar doz daha almak üzere yeni bir sözleşme üzerinde müzakerelere başladıklarını belirten Sefcovic, bu sözleşmenin bir özelliği olacağını aktardı.

AB yönetimi, daha önce özellikle AstraZeneca aşılarında geciken ve eksiltilen teslimatlar nedeniyle şirketle sorunlar yaşamıştı. İlaç üreticileri, gecikmelerde ham maddelerin başka ülkelerde üretilmesini ve ham madde teslimatlarındaki sorunları gerekçe gösteriyordu.

AB, yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor ve bu amaçla aşı tedarikini hızlandırmaya çalışıyor.

AB ülkelerindeki 4 aşının kullanımına onay verildi

Yılın ikinci çeyreğinde teslimatların hızlanmasını bekleyen AB yetkilileri, haziran sonuna kadar BioNTech-Pfizer'den 250 milyon doz, Moderna'dan 35 milyon doz ve AstraZeneca'dan 70 milyon doz aşı teslim edilmesini öngörüyor.

450 milyon nüfuslu AB'de şu ana kadar 100 milyondan fazla kişiye COVID-19 aşılarının ilk dozu yapıldı. 27 milyon kişiye ise ikinci doz da uygulandı.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon ve Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

EMA, şu ana kadar AB ülkelerinde 4 aşının kullanımına onay verdi. Bunlar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar.