ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından, Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımadıklarını vurguladı.

Avrupa Birliği'nin bir sözcüsü yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin duruşu değişmedi. Avrupa Birliği, uluslararası hukuka uygun olarak, Golan Tepeleri de dahil olmak üzere Haziran 1967’den bu yana İsrail’in işgal ettiği topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyor ve onları İsrail’in topraklarının bir parçası olarak görmüyor” dedi.

Trump'ın Golan tepeleri açıklamasına tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq da Trump'ın açıklamasına tepki göstererek, ''Bu konudaki bütün BM kararlarının arkasındayız.'' demişti. BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılında aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' ifadeleri yer alıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili yaptığı açıklamanın Birleşmiş Milletler kararlarını doğrudan ihlal ettiğini açıkladı.

Almanya'dan yapılan açıklamada ise tek taraflı adımların kabul edilemez olduğu, İsrail'in Golan'ı ilhakının BM kararları doğrultusunda geçersiz olduğu vurgulandı.

Kaynak: Reuters