Avrupa Birliği'nin Kudüs ve Ramallah'taki diplomatik misyonlarından Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öldürücü ya da öldürücü olmayan silahlarla kullanılan orantısız güç nedeniyle 2019'un sadece ilk 6 ayında 16 Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Bu durumdan endişeliyiz. Aynı dönemde 3 İsrailli çocuk da şiddetli saldırılar yüzünden yaşamını yitirdi."

Açıklamada, tüm yetkili taraflara, Birleşmiş Milletler'in (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin, işgal altındaki Filistin toprakları dahil tüm dünyada evrensel olarak uygulanması gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca, okulları hedef alan saldırılar, çocuklara yönelik gözaltı ve tutuklamalardan endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Son çare olması dışında çocukların özgürlüklerinden mahrum edilmemesi, yasa dışı ve keyfi olarak alıkonulmaması, işkenceye ve insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaması gerekiyor. 'Çocuğun ulaşılabilir en yüksek sağlık standartlarından yararlanma hakkına sahip olduğu' şeklindeki 24'üncü sözleşme maddesine de saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA